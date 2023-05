Zum achten Mal findet die Veranstaltungsreihe Ganymed schon in Wien statt. Aber zum ersten Mal sind zwei Museen gleichzeitig involviert: Das Kunst- und Naturhistorische Museum wagen den Brückenschlag. Und so passt auch der Name des neuen Stückes von Regisseurin Jacqueline Kornmüller perfekt: “Ganymed Bridge”.