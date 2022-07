Besondere Events im Casino finden – online und offline

Denn mit besonderen Angeboten machen die Casinos auf sich aufmerksam, zeigen, was sie zu bieten haben und stellen so eine Werbeaktion auf die Beine, von der Spieler profitieren.

Special Events im Online Casino

In Online Casinos finden Spieler das runde Jahr über immer wieder spezielle Events. Anlässe für diese Events sind hier oft Feiertage wie Weihnachten, Silvester oder Halloween. Manche Casino Österreich bieten auch zu Zeiten großer Sportereignisse besondere Extras. Und viele haben jede Woche oder sogar täglich Sonderaktionen im Programm.

Gefeiert werden die Events in Online Casinos vor allem mit Boni und Promotion-Aktionen. Spieler werden an bestimmten Tagen beispielsweise mit einer Anzahl an Freispielen belohnt. Manche Casinos locken auch mit einem doppelten Jackpot bei bestimmten Spielen.

Hinter den gut klingenden Aktionen steckt auch immer ein gewisses Kalkül von Seiten der Casinos. Boni und Freispiele werden nicht aus reiner Nächstenliebe vergeben. Die Casinos wollen neue Kunden gewinnen, Bestandskunden halten und mehr Geld verdienen. Dies ist nicht verwerflich, solange die Spieler tatsächlich etwas davon haben. Doch gibt es ein paar schwarze Schafe unter den Online Casinos und Spieler sind gut beraten, wenn sie nicht das erstbeste Angebot annehmen, sondern zunächst die genauen Bedingungen für eine Aktion prüfen. Denn es kann passieren, dass Boni nur unter so unwahrscheinlichen Voraussetzungen ausgezahlt werden, dass man genauso gut darauf verzichten kann und sich lieber in einem seriösen Casino dem Spielspaß hingibt.

Listen mit den am besten bewerteten Online-Casinos und den besten Werbeaktionen auf Casino-Vergleichsportalen helfen Spielern diesbezüglich weiter.

Unvergessliche Erlebnisse im Casino zelebrieren

Auch die landbasierten Casinos in Österreich haben regelmäßig besondere Events im Angebot. Wer schon einmal ein Casino vor Ort besucht hat weiß, dass es hier überall Boni und Sonderaktionen gibt. Diese können in Form von kostenlosem Essen, Eintrittskarten oder progressiven Jackpots zu finden sein.

Darüber hinaus werden manchmal Themenabende veranstaltet. So ein Themenabend kann beispielsweise eine regelmäßig stattfindende Ladies-Night sein. An diesem Abend genießen die Damen der Schöpfung besondere Vergünstigungen wie Freigetränke oder bessere Gewinne. Auch Turnierabende in Casinos sind sehr beliebt.

Wer ein Fan von Poker und Co ist, findet im Casino auch einen tollen Ort, um selbst ein Event zu veranstalten. Eine Geburtstagsfeier oder die Junggesellinnenabschiedsparty lassen sich hervorragend in der aufregenden Atmosphäre eines Casinos zelebrieren. Das Gute daran ist, dass die Planung der Feier deutlich vereinfacht wird. Man kann sich mit den Gästen direkt vor Ort im Casino treffen oder auch gemeinsam ins Casino fahren. Dort ist sowohl für spannende Unterhaltung als auch für das leibliche Wohl gesorgt.

In den großen Casinos – wie den berühmten Casinos in Las Vegas – sind die Spielhallen regelrechte Unterhaltungstempel. Hier finden neben dem üblichen Spielvergnügen regelmäßig Konzerte und Unterhaltungsshows statt.

Ein weiterer Punkt, der für eine Feier im Casino spricht: Ganz nach dem persönlichen Geschmack, kann es elegant und extravagant oder ganz locker zugehen. Wer einfach einen entspannten Abend mit ein bisschen Spielspaß verbringen will, geht in die nächstgelegene Spielhalle. Wer die Gelegenheit nutzen und sich einmal richtig in Schale werfen möchte, der wählt eines der traditionellen Casinos mit Tischspielen wie Poker, Blackjack und Roulette.

Mobile Casino-Events

Events in traditionellen Casinos und modernen Online-Spielbanken sind mittlerweile recht bekannt. Doch gibt es auch besondere Events durch mobile Casinos. Mit einem mobilen Casino kann man beispielsweise selber ein großes Poker-Event veranstalten. Mobile Casinos haben das notwendige Equipment und die notwendige Erfahrung, um ein Event mit prickelnder Casino-Atmosphäre an einem Ort der Wahl auf die Beine zu stellen. Solche Angebote sind vor allem bei Firmen und Unternehmen für Mitarbeiter-Veranstaltungen gefragt.