Die Gambling-Szene in Österreich: Wer steckt hinter den Online Spielotheken?

Wer zertifiziert Spielotheken in Österreich, wenn sie nicht aus dem eigenen Land stammen?

Eine österreichische Glücksspiellizenz gibt es derzeit nur für die Casino Austria AG und damit für keinen ausländischen Anbieter. In einer rechtlichen Grauzone befinden sich Anbieter, die eine Konzession aus einem europäischen Land besitzen, aber in Österreich offiziell nicht anerkannt sind. Schon aus steuerrechtlichen Gründen akzeptieren die österreichischen Behörden solche Anbieter zwar stillschweigend, es gibt aber rechtliche Schwierigkeiten. So gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach Klagen gegen ausländische Anbieter, wenn Zocker hier einen großen Teil ihres Geldes verloren. Der Verfassungsgerichtshof entschied in entsprechenden Verfahren bereits im Sinne der Kläger und die Anbieter mussten das Geld zurückbezahlen.

Nun stellt sich aber die Frage, ob ausländisch lizenzierte Anbieter seriös arbeiten und solche Klagen damit überhaupt nötig sind? Zu den anerkannten Glücksspielbehörden im europäischen Raum gehören unter anderem:

Malta: Die Malta Gaming Authority ist eine der wichtigsten Glücksspielbehörden Europas und vergibt die meisten Glücksspiellizenzen überhaupt. Sie ist unter anderem deshalb so beliebt, weil Glücksspielanbieter hier gute Chancen auf eine Lizenz haben, sofern sie einige Grundbedingungen zur Spielersicherheit einhalten. Österreich toleriert entsprechende Anbieter stillschweigend, eine rechtliche Grauzone bleiben sie aber.

Gibraltar: Lange Zeit war auch die Glücksspiellizenz aus Gibraltar namhaft und im EU-Raum weit verbreitet, unter anderem weil die Behörde als streng und fair gilt. Wird hier die soziale Verantwortung nicht eingehalten, hagelt es schnell hohe Strafen für die Anbieter. Relevant ist Gibraltar als Lizenzgeber für Österreich nicht mehr seit dem Brexit, denn damit gehört Großbritannien nur noch landesmäßig zum europäischen Kontinent.

Curacao: Obwohl Curacao offiziell kein Teil der Europäischen Union ist, wird es als extraterritorialer Bereich der Niederlande gewertet. Damit hat das Unternehmen das Recht, Lizenzen auch innerhalb Europas anzubieten. Tatsächlich ist Curacao nach Malta einer der wichtigsten Lizenzgeber für ausländische Glücksspielanbieter.

Isle of Man: Weniger bekannt ist die Isle of Man als Gesetzgeber, die zum Vereinigten Königreich gehört. Sie war vor allem relevant, als GB noch offiziell zu Europa gehörte. Mit dem Brexit ist auch diese Autorisierungsbehörde für Österreich weniger interessant.

Offiziell sind sogenannte Offshore-Lizenzen aus Malta, Gibraltar und Co. in Österreich nicht gültig. In der Praxis gibt es aber auch keine Verfolgung der Spieler und das Angebot ist nicht gesperrt. Anders handhabt es die Schweiz, die alle ausländischen Anbieter auf die Blacklist setzt und den Zugriff verweigert.