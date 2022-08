Ein bisschen versteckt in der Altgasse im 13. Bezirk findet sich das stylisch-gemütliche Nook. Hier wartet erstklassiger Kaffee, eine Auswahl an kleinen Frühstückskombis sowie täglich frische Kuchen. Bezahlt wird an der Theke direkt, wer gerne länger bleiben möchte, sollte vorab reservieren.

Altgasse 12, 1130 Wien