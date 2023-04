Musikalisch versorgt wird das Publikum von (zum Großteil heimischen) DJs, die eine Mischung aus Techno, Elektro und House auflegen. Beim großen Season-Opening am 2. Mai sind es gleich drei bekannte Namen mit dabei: Stephan Deutsch, Paul Raal und Black Elektronika aus Berlin.

events.at verlost Tickets fürs Techno Café

Wir verlosen 3x2 Tickets für die Eröffnungsparty vom Techno Café am 2. Mai (ab 18:00 Uhr) im Volksgarten-Pavillon.

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, mit welcher Kollegin oder welchem Kollegen ihr das Event besuchen wollt! (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die Gewinner:innen per Email verständigen!).

Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil.

Die Redaktion wünscht viel Glück!