Wie heißt es doch so schön: In Linz beginnt's! Zumindest für Musikfans beginnt dort ab dem nächsten Jahr ein neues Festivalformat, das es in sich hat: Von 16. bis 18. Juni 2023 geht die erste Ausgabe von Lido Sounds über die Bühne! Das Festival, dessen Name als Abkürzung für "Linz und Donau" steht, soll laut VeranstalterInnen „urban, im Zentrum der Stadt und am Wasser, gleichzeitig im Zentrum von Österreich, und inmitten Europas“ sein. Sprich: Zwei Bühnen, drei Tage und mehr als 30 Artists warten hier auf die Musikfans!

Die Location macht am rechten Donauufer, wo früher das "Ahoi! Pop" stattgefunden hat, auf der andere Seite des Flusses am Urfahraner Jahrmarktgelände Station, wo zwei Bühnen und bis zu 30.000 Besucher Platz finden sollen (ohne Camping-Areal). Neben einer Open-Air-Bühne soll eine zweite, überdachte aufgebaut werden.