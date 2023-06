Der Sommerbeginn will gefeiert werden: und das am besten bei kühlen Sommerdrinks und den richtigen Beats! Das Vienna Marriott Hotel startet daher am Samstag, den 1. Juli 2023, mit einer neuen Eventreihe: dem „Summer Beats & Dance Event“.

Sommerliche Beats im Vienna Marriott Hotel

Am 1. Juli verwandelt sich der 1st Floor des Vienna Marriott Hotels zu einem riesigen Dance Floor. Die heimische Sängerin und Entertainerin Caroline Kreutzberger wird gemeinsam mit DJ Angie am Pult die besten Sommer-Beats ins Hotel bringen. Mit im Gepäck hat sie eine Playlist, die von Standards über Latin bis hin zu ABBA reicht – zum Tanzen, Mitsingen und Feiern.