Happy Halloween - Kürbisschnitzen, Verkochen und Verputzen

Bei Happy Halloween in der Wiener Urania dreht sich alles rund um das große orange Gemüse: den Kürbis. Hier erhalten die Kleinen die wichtigsten Infos, so zum Beispiel welche Sorten es gibt, wie man eine köstliche Kürbiscremesuppe zubereitet oder wie sich am besten gruselige Kürbisgesichter schnitzen lassen. Für den Kurs werden Geschirrtuch, Schürze und ein Plastikbehälter benötigt.