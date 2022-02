Hippe Fahrrad-Cafés in Wien: Kaffee, Austausch und Beratung

Das Velobis ist ein Hybrid aus Café, Restaurant, Eisbar und Fahrrad-Shop. Als Shop werden 43 handgemachte Modelle zum Verkauf angeboten. Nebenher beinhaltet das Sortiment aber auch eine Vielzahl an Top-Marken und Services für jeden Fahrradtyp! Wer im Velobis nur an der Speisekarte interessiert ist, darf sich an einer großzügigen Getränkeauswahl von 160 Kreationen, einem nahrhaften Wochenend-Frühstück sowie an einem Abendmenü erfreuen, das aber ausschließlich Dienstags bis Samstags zubereitet wird. Verwendet werden für die Speisen Produkte aus biologischem Anbau.

Johnstraße 1-3, 1140 Wien