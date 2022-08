Wien ist anders, gut so! Die Bundeshauptstadt besticht mit einem Lebensgefühl, das weit davon entfernt ist, nur Schwarz und Weiß zu kennen. Das zeigt sich auch in der schwulen Community, die lebendig und selbstbewusst auftritt und im internationalen Vergleich locker mithalten kann. Hier ist jede/r willkommen, wird jede/r in die facettenreiche Familie aufgenommen. Natürlich hat Wien auch zahlreiche Gay-Clubbings zu bieten. Wenn dir aber der abendliche Sinn nach Bar-Hopping steht, wirst du ebenfalls nicht enttäuscht werden.

Die meisten Gay-Bars finden sich im 4., 5. und 6. Bezirk, besonders die Linke und Rechte Wienzeile ist quasi das "schwule Mekka" Wiens. Hier darfst du ganz und gar du selbst sein.

Die besten Gay-Clubs in Wien