Nachhaltig feiern: 10 tolle Green Events in Österreich

Lake of Charity

Lake of Charity ist einer der größten Charity-Veranstaltungen in Salzburg und findet am Speicherteich Gerstreitteich im Gebiet Saalbach-Hinterglemm statt. Die zahlreichen BesucherInnen können in chilliger Atmosphäre und mit Good Vibes für den guten Zweck spenden.

Geboten werden nicht nur Summerfeeling am malerischen See, sondern auch jede Menge (kostenlose!) Attraktionen wie beispielsweise Tombola, Versteigerungen, trendige Sportmöglichkeiten, Wasser-Fun, kulinarische Highlights und lässige Live-Acts. Der Reinerlös kommt bedürftigen Familien und Kinder im Pinzgau zugute. Umweltschutz wird hier besonders groß geschrieben!

Hier geht's direkt zur Homepage.