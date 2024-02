Die Tochter wendet sich an den Vater und bohrt ihn mit Fragen: "Papi, was macht Österreich eigentlich so besonders? Worauf bist du so richtig stolz?" Und schon ist Hosea überfragt und gerät in Verlegenheit, noch bevor er sich überhaupt mit Themen wie Social Media oder Klimawandel auseinandersetzen konnte.

Eines muss man Hosea Ratschiller allerdings lassen: Er reist ausschließlich mit dem Zug, schon immer. Während seiner Reise trifft er einen alten Freund, der eine überzeugende Antwort auf die Frage nach dem Stolz hat. Eigentlich scheint alles geklärt zu sein, aber am Bahnhof warten dann plötzlich muskulöse Typen in einem Pick-up-Truck …

Ein lebhafter Abend über Heimat, Menschenwürde und Zugbegleiter.