Gewinne Tickets für folkshilfe in Wien oder Graz

Ihr Sound bleibt auch auf der neuen Platte aber unverwechselbar. Mit ihrem Dialekt-Quetschn-Synthiepop und ihrem Fokus auf Haltung in der Unterhaltung haben sich die Oberösterreicher ihre musikalische Nische erschaffen. Und diese Mischung kommt live besonders gut.

In diesem Sinne: "hau di her!" events.at verlost jeweils 1x2 Tickets für die Konzerte von folkshilfe in Wien (3.6., Arena) und Graz (10.6., Kasematten). Mitmachen und gewinnen: Schreibt uns in den Kommentaren hier unter dem Artikel, bei welchem der beiden folkshilfe-Konzerte ihr dabei sein wollt (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die Gewinner:innen per Email verständigen).

Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und macht dort bei der Verlosung mit.

Die Redaktion wünscht viel Glück!