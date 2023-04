Wer nach einem ungewöhnlichen Konzerterlebnis abseits des Mainstreams sucht, sollte den 20. April rot im Kalender anstreichen. Im Fluc sind nämlich Henge aus Manchester zu Gast – ihres Zeichens "Aliens, die aus den verschiedenen Ecken unserer Milchstraße" zusammengefunden haben. Mit dabei als lautstarken Support haben sie die selbsternannte “Chaospartie” Super Sonic Silver Haze dabei.

Aliens aus Manchester

“We demand that the weapons of war are manufactured no more, demilitarise. We demand that we have in its place the means to unite and colonise space”, forderten Henge vor fünf Jahren in ihrem Song “Demilitarise”. Das Lied ist nicht nur der größte Hit der britischen Konzeptband, sondern auch aktueller denn je. Denn hinter den verrückten Kostümen, die ein bisschen an die Schulaufführung eines Science-Fiction-Romans erinnern, steckt eine klare politische Agenda. Zu Themen wie die Umweltkrise, Nachhaltigkeit und Besinnung auf die Demokratie finden Henge trotzdem einen verspielten Zugang, der sich durch eine Mischung aus Psy-Rock und Rave ausdrückt.