Die Termine für die Europa-Tour hatte der Sänger am 26. April angekündigt. Insgesamt elf Konzerte spielt er im November und Dezember 2023 in Deutschland. Auf dem Tourplan stehen zudem unter anderem Shows in Schweden, England, Finnland, Estland, Polen und in der Slowakei. Begleitet wird Lindemann, der mit Rammstein zuvor von Ende Mai bis Anfang August unterwegs ist, von den Bands Phantom Vision und Aesthetic Perfection als Support-Acts.