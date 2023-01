Liebe, Freiheit und Freundschaft

Im Zentrum stehen dabei Themen wie Liebe, Sehnsucht und Unterdrückung. Quasimodo, der aufgrund einer körperlichen Missbildung im Turm von Notre Dame aufwächst, wagt es eines Tages doch in die Freiheit. Sogleich wird er in große Probleme verwickelt. Nur Esmeralda, die bei Sinti und Roma aufgewachsene Tänzerin, freundet sich mit ihm an.

Natürlich dürfen in einem anständigen Musical die Liebesschwüre und zwischenmenschlichen Katastrophen nicht fehlen: Esmeralda vergibt ihr Herz dem Hauptmann Phoebus, während der Erzdiakon vor Eifersucht fast vergeht.