5. Finanzen im Blick haben

Wenn der Gllückshormonspiegel hoch ist, sind Finanzen uninteressant: Man lebt schließlich nur einmal! Aber ein unerwartetes Loch in der Geldbörse am nächsten Tag verleiht der ansonsten coolen Partynacht einen fahlen Beigeschmack. Am besten, du setzt dir von Beginn an ein Geldlimit, das möglichst nicht überschritten werden sollte. Auch Vorglühen in Privatwohnungen hilft, Geld zu sparen – aber bitte nicht übertreiben, meist ist ein leichter Schwipps ohnehin lustiger als ein Totalausfall. Und: Eine Runde schmeißen ist okay, dann ist aber der/die nächste dran!