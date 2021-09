Fortgehen in Tirol: 11 tolle Bars in Innsbruck

Die Bar-Szene in Innsbruck zeigt sich vielfältig und kreativ: Egal, ob dir der Gusto nach einem Cocktail bei Panoramaausblick, einem Bier in Wohnzimmer-Atmosphäre oder einem Fruchtsafterl in einer edlen Hotelbar steht – in Tirols Hauptstadt wirst du fündig! Die Innsbrucker Bars laden zum Afterwork-Chillen genauso ein wie zu einer wilden Partynacht. Und haben wir schon erwähnt, dass es sogar eine Iglu-Bar gibt?

11 tolle Bars in Innsbruck: