Erotik, Fetisch und Verführung – die sinnlichen Aspekte des Lebens stecken schon lange nicht mehr in der Schmuddelecke fest. Wer sich gern aktiv mit der eigenen Sexualität beschäftigt oder gar in der Erotikbranche beschäftigt ist, sollte sich folgenden Termin im Kalender markieren: Vom 3. bis 5. Februar findet wieder die Erotik- & Fetischmesse in der Messe Welse statt.