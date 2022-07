Das sympathische Beisl in der ARGEKultur ist ein Szene-Treff in Salzburg. Internationale Küche, die einfach schmeckt und freundlich-weltoffenes Ambiente wartet hier auf die BesucherInnen. Entspannen kann man auf der großzügigen Sonnenterrasse (auch mit Strand-Teil!), wo man sofort in Sommerstimmung kommt. Und ab September gibt es auf der Kulturbühne wieder abwechslungsreiches Programm.

Ulrike-Gschwandtner-Straße 5, 5020 Salzburg