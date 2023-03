Buntes Programm auf der Ferien-Messe Wien

Neben vielen namhaften Anbietern aus der Touristikbranche, unter anderem dem Partnerland Kroatien, erwartet die BesucherInnen ein umfangreiches Spektrum an Möglichkeiten in der Messe.

Wen es in die weite Welt zieht, für den ist die Halle C der "place to be", denn hier ist die ganze Welt vertreten. ExpertInnen geben Tipps für den nächsten Urlaub, um ihn zu einem wirklich unvergesslichen Erlebnis zu machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob BesucherInnen noch auf der Suche nach Inspiration sind, oder bereits genau wissen, wohin es gehen soll.

Wer lieber in Österreich bleiben möchte, ist in der Halle D gut aufgehoben. Unter dem Motto Lust auf Österreich präsentieren sich die Tourismusregionen des Landes vom Achensee bis Tatzmannsdorf in all ihren Facetten. Wer Österreich kennt und liebt, der weiß, dass gerade hier Liebe durch den Magen geht. Im Kulinarik-Bereich gibt es schon auf der Messe einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten Urlaub, mit Spezialitäten aus dem ganzen Land. Die KURIER Bühne sorgt mittendrinnen zudem für Unterhaltung.