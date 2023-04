Hollywood unter Sternen: Gewinne Tickets für das Autokino Wien

Hollywood unter Sternen – aber mit schützendem Dach über dem Kopf: So muss Autokino! Am 1. April startete das Eventkino am Rande Wiens in die neue Saison. Die Besucher:innen erwartet eine umfangreiches Filmprogramm, das einerseits aktuelle Blockbuster, andererseits auch Klassiker umfasst.