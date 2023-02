Gewinne Tickets für das 88.6 Rockfest in der Ottakringer Brauerei

Hast du Lust mal wieder so richtig die Sau raus zu lassen? Einfach zu der Musik abgehen, die dir am besten gefällt? Dann solltest du dir den 11. März mit einem kräftigen Rotstift im Kalender markieren. Denn da findet das 88.6 Rockfest in der Ottakringer Brauerei in Wien statt.

Was du dir von diesem Event erwarten kannst? Lass es uns mal in den Worten der VeranstalterInnen sagen: "Wir wollen einen anständigen Abriss anreißen".