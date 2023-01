Gewinne Tickets für "Lumagica" in Wien

Neugierig geworden? "Lumagica" Wien ist noch bis 12. Februar von Sonnenuntergang bis 21.30 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise sind abhängig von den gebuchten Terminen, Einzeltickets gibt es wochentags bereits ab 18 Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Weitere Infos gibt es hier.

