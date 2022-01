Wiener Speed Dating

Die Event-Agentur DateYork bietet Speed Dating nicht nur in Wien, sondern auch in Deutschland an. In der Donaumetropole trifft man sich vor allem in der Cocktailbar "The Sign", aber ebenso im Café Mozart sowie bei "Addicted to Rock Bar & Burger". Auch hier sollen die Chancen gut stehen: Von 10 Singles, die im vergangenen Jahr am Speed Dating teilgenommen haben, hatten laut DateYork durchschnittlich mehr als 8 eine Übereinstimmung.

