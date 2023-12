Gemeinsam Genießen in der Swing Kitchen

Swing Kitchen definiert sich "nicht durch das, was fehlt, sondern durch das, was es ist". Das nachhaltige Restaurant ist ein Treffpunkt, für Veganer:innen, Flexitarier:innen und Fleischesser:innen, um gemeinsam zu genießen und sich zu amüsieren. Denn: "Gutes Essen sollte von jedem genossen werden", so das Mission Statement.

Die erfolgreiche Fast Food Kette von Charly und Irene Schillinger möchte mit ihren veganen Köstlichkeiten die Vermeidung von Tierleid in den Vordergrund stellen, während gleichzeitig ein nachhaltiger Beitrag zur Erhaltung des Planeten geleistet werden soll.

"Ziel ist es, als klimafreundlicher Fleischnachfolger etwas zu bewegen, und nicht als ein weiterer Fleischersatz-Anbieter den Markt zu übersättigten", heißt es. "Mit einem nachhaltigen Fast-Food-Konzept werden gemeinsam mit allen Gästen Ressourcen geschont und Tiere aus der Nahrungskette befreit".

Frei nach dem Motto: Bissen für Bissen soll die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht werden. Mahlzeit!