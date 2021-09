Einblick in das Leben von Rindt

Rindt wurde in Mainz geboren, als Sohn einer Grazerin. Sie kam allerdings mit Rindts Vater ums Leben, weshalb der Bub damals zu seinen Großeltern nach Graz gebracht wurde und in der steirischen Landeshauptstadt aufwuchs. Die Ausstellung zeigt Exponate aus seinen Kindheitsjahren, in welch betuchten Haus er am Ruckerlberggürtel lebte und wie er von einem schüchternen Kind zu einem rebellischen Jugendlichen wurde. Als er ins Pestalozzi-Gymnasium kam und ein Lohner-Moped Modell "Sissy" fuhr, galt er bereits als Straßenschreck, ob seiner rasanten Fahrweise. Mehrere ausgestellte Strafzettel - lautend auf den Schüler Rindt - belegen das.