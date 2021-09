Medieninhaber/Herausgeber, Hersteller bzw. Diensteanbieter:

Telekurier Online Medien GmbH & Co KG (FN: 216605m; HG Wien), Internetdienste, 1190 Wien, Leopold-Ungar-Platz 1; Inhaber (Alleingesellschafter) der Futurezone GmbH (Internetdienste, Wien)

Geschäftsführer:

Mag. Thomas Kralinger, Martin Gaiger

Gesellschafter / Anteilsverhältnisse:

1. Telekurier Online Medien GmbH: Komplementär (ohne Finanzbeteiligung) im Alleineigentum der Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH

2. Kommanditist (100%); Anteilsverhältnisse: 50,56% Printmedien Beteiligungsges.m.b.H. (deren Gesellschafter: zu 63,08% KURIER Beteiligungs AG (diese zu 82,06% im Eigentum der Medicur-Holding GmbH, Rest in Streubesitz) und zu 36,92% Medicur-Holding GmbH (Anteile: indirekt 75% RAIFFEISEN-HOLDING NÖ-WIEN reg.Gen.m.b.H. und 25% Raiffeisen Bank International AG)) und 49,44% WAZ Ausland Holding GmbH, Essen (deren Gesellschafter: indirekt 50,5% Jakob Funke Medien Beteiligungs GmbH & Co. KG, Essen (Anteile: 41,92% Petra Grotkamp, 16,67% Renate Schubries, 16,67% Dr. Stephan J. Holthoff-Pförtner und je 8,25% Niklas J. Wilcke, Julia A. Becker und Nora-Maria Marx) und 49,5% SIGNA Holding GmbH, Innsbruck (Anteile: direkt und indirekt insgesamt 87,9% Familie Benko Privatstiftung, Innsbruck (Stifter: René Benko und Ingeborg Benko; Begünstigte werden vom Stiftungsvorstand im Rahmen der Stiftungszusatzurkunde ausgewählt), 8% Ernst Tanner, Erlenbach (CH) und 4,1% Fressnapf Luxembourg GmbH, Grevenmacher (LUX))); Inhaber (Alleingesellschafter) der Medienunternehmen Kurier Redaktionsges.m.b.H. & Co KG (redaktionelle Leistungen, Wien) und Profil Redaktion GmbH (Zeitschriftenverlag, Wien)