My Heart will go O! Die Super Disco kehrt wieder mit altbekannten Hits aus den 90's in die Albertinapassage am Karlsplatz zurück. Wer die nostalgischen Playlists längst nicht mehr hören kann, ist dafür umso besser am zweiten Floor aufgehoben - Hier kann zu schnellen Techno Beats getanzt werden. Früher kommen lohnt sich: vor halb 1 zahlst du nur 10€ Eintritt, danach 13€.

Wann? Sa, 18.09, ab 23 Uhr