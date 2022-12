Spannende Veranstaltungen in Wien 2023:

Hier nochmal ein genauer Überblick der Veranstaltungshighlights in Wien im kommenden Jahr (Stand Dezember 2022). Änderungen sind natürlich vorbehalten – kennen wir nach über zwei Jahren Pandemie ja leider.

1.1. Neujahrskonzert der Musikverein Wiener Philharmoniker 1.1. Wiedereröffnung Österreichische Prunksaal nach Nationalbibliothek Renovierung 4.1. Konzert Jan Böhmermann & Gasometer das Rundfunk Tanzorchester 6.1.-22.1. Ausstellung "Über die Künstlerhaus Ränder. Tizza Covi & Rainer Frimmel" 11.1. Premiere "Trilogie des Werk X Scheiterns" 12.1. Premiere "Grelle Tage" Schauspielhaus Wien von Selma Matter (UA) 12.1. Premiere "Classics for Rabenhof Kids: Thor" 16.1. Premiere "La Périchole" Theater an der Wien im von Jacques Offenbach MQ 16.1. "F*ing Hot!" von und mit Theater Drachengasse Grischka Voss 19.1. Premiere Rabenhof "Herzensschlampereien" von Christian Dolezal ab 19.1. Ausstellung "Das Haus der Geschichte Lichtermeer 1993. Ein Österreich prägendes Zeichen der Zivilgesellschaft" 20.1.-26.3. Ausstellung "Von Volkskundemuseum Wien Zwentendorf zu CO2" 20.1. Premiere "Die Akademietheater Eingeborenen von Maria Blut" von Maria Lazar 21.1. Premiere "Orpheus in der Wiener Volksoper Unterwelt" von Jacques Offenbach 21.-29.1. Resonanzen-Festival: Konzerthaus "Unterwelt" 22.1. Festival-Auftakt "women Theater Akzent ... Eine Verneigung vor der weiblichen Stimme" mit Lese-Konzert Dörte Lyssewski & Musicbanda Franui 26.1. Premiere "Die Kammerspiele der Kleinbürgerhochzeit" von Josefstadt Bertolt Brecht 27.1. Premiere "Öl" nach Upton Volkstheater Sinclair von Sascha Hawemann und Anne-Kathrin Schulz 27.1. Konzert Rin Gasometer 27.1.-21.5. Ausstellung "Print: Albertina Dürer, Munch, Miró" 27.1-3.9. Ausstellung "Ende der Haus der Geschichte Zeitzeugenschaft?" Österreich 28.1. Premiere "Der Burgtheater Zauberberg" von Thomas Mann 29.1. Premiere "Bambi & Die Burgtheater Vestibül Themen" (ÖEA) von Bonn Park 31.1.-5.2. Gastspiel "West Side Stadthalle, Halle F Story" 1.2. Konzert Dropkick Murphys Stadthalle, Halle D 1.2.-30.4. Ausstellung "Entangled MAK Relations - Animated Bodies" 1.2.-21.5. Ausstellung "Falten" MAK 1.2.-25.6. Ausstellung "Birke Gorm" MAK 2.2 Premiere "Salome" von Wiener Staatsoper Richard Strauss 2.2. Premiere "Ahnfrauen" von Kosmos Theater Rabtaldirndln (UA) 2.2.-25.6. Ausstellung "Kiki Kunstforum Wien Kogelnik: Now Is the Time" 3.2.-29.5. Ausstellung "Klimt. Unteres Belvedere Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse..." 4.2.-26.4. Ausstellung Albertina modern "Piktoralismus" 6.2.-4.6. Ausstellung "Alex Katz. Albertina Cool Painting" 7.2. Konzert Michael Bublé Stadthalle, Halle D 9.2. Konzert Bring Me The Stadthalle, Halle D Horizon 11.2. Premiere des Balletts Wiener Volksoper "Promethean Fire" 11.2. Konzert Michael Patrick Stadthalle, Halle D Kelly 12.2. Finale Rabenhof Theater "Protestsongcontest 2023" 14.2. Konzert Lewis Capaldi Stadthalle, Halle D 14.2. Musical-Premiere "Soul Metropol Sisters" 14.2. Premiere "Der goldene Wiener Kammeroper Drache" von Peter Eötvös 15.2.-29.5. Ausstellung "Picasso" Albertina 16.2.-29.5. Ausstellung "Das Kunsthistorisches Museum Kunsthistorische Museum in Herwig Zens' radiertem Tagebuch" (Arbeitstitel) 17.-26.2. Medienkunstfestival Belvedere 21 "CIVA 2023" 17.2.-16.4. Ausstellungen "Christine Secession Sun Kim, Kresiah Mukwazhi, Jordan Strafer" 17.2. Premiere "In den Alpern Volkstheater // Après les Alpes" von Elfriede Jelinek // Fiston Mwanza Mujila 17.-26.2. Ausstellung "CIVA - Belvedere 21 Contemporary Immersive Virtual Art" 18.2.-21.5. Ausstellung "On the Road Künstlerhaus Again" 20.2. Konzert Panic! At The Stadthalle, Halle D Disco 20.2. Premiere "Belshazzar" Theater an der Wien im von Georg Friedrich MQ Händel 22.2. Premiere "Gaia rettet Kosmos Theater die Welt" von Nele Stuhler 22.2. Konzert George Ezra Stadthalle, Halle D 23.2. Premiere "Serge" von Akademietheater Yasmina Reza 23.2.-16.1.24 Ausstellung Weltmuseum "Ausgestorben!?" 24.2.-23.7. Ausstellung "Andy Warhol Albertina modern bis Damien Hirst" 24.2. Premiere "Ich bin alles Volkstheater Bezirke - Als mir die Stadt gehörte" 25.2. Premiere "Die gefesselte Burgtheater Phantasie" von Ferdinand Raimund 1.-11.3. "Spurwechsel XVIII - Das Theater Drachengasse theatralische Musikfestival" 3.3. Konzert Dermot Kennedy Gasometer 3./4.3. Vienna Fingerstyle Porgy & Bess Festival 2023 4.-12.3. Internationale Kunst- Palais Niederösterreich und Antiquitätenmesse & Palais Ferstel "wikam" 6.3. Konzert "Weird Al" Gasometer Yankovic 6.3. Premiere "GI3F / Gott Theater Drachengasse ist drei Frauen" von Miru Miroslava Svolikova 7.3. Konzert Silbermond Gasometer 7.3.-25.6. Ausstellung "Georg Kunsthistorisches Museum Baselitz. Nackte Meister" 8.-12.3. Filmfestival "Tricky N.N. Women/Tricky Realities" 9.3.-29.5. Ausstellung "Mining Kunst Haus Wien Photography" 9.3.-16.8. Ausstellung "Yasmeen Architekturzentrum Wien Lari. Architektur für die Zukunft" 10.3.-23.9. Ausstellung "Alois Belvedere 21 Mosbacher" 11.3. Premiere "Le nozze di Wiener Staatsoper Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart 13.3. Konzert King Gizzard & Gasometer The Lizard Wizard 15.3.-14.1.24 Ausstellung "On Stage. mumok Kunst als Bühne" 16./17.3. Konzert Robbie Williams Stadthalle, Halle D 17.3.-18.6. Ausstellung "Brueghel Albertina und seine Zeit" 18.3. Premiere "Chopins Herz" Akademietheater von Dead Centre 19.3. Konzert Finch Gasometer 20.3.-31.5. ViennaBluesSpring 2023 Reigen u.a. 22.3.-23.3.25 Ausstellung "Schau!" Oberes Belvedere 22.3. Premiere "Der Theater an der Wien im Freischütz" von Carl MQ Maria von Weber 22.3. Kabarett "Spin!" von Rabenhof Maschek 23.3. Premiere "Die Zukunft Schauspielhaus Wien reicht (noch immer) nicht" (Update) von Thomas Köck 23.3. Premiere "Gott" von Kammerspiele der Ferdinand von Schirach Josefstadt 23.3. Konzert Gasometer Apocalyptica/Epica 24.3. Premiere "Kasimir und Burgtheater Karoline" von Ödön von Horváth 24.-26.3. Kunstmesse "SPARK Art Marx-Halle Fair Vienna" 25.3. Premiere "Die letzte Wiener Volksoper Verschwörung" von Moritz Eggert 29.3. Konzert David Hasselhoff Stadthalle, Halle D 29.3. Premiere "Sommergäste" Theater in der von Maxim Gorki Josefstadt 30.3. Premiere "Szenen einer Volx Ehe" nach dem gleichnamigen Film von Ingmar Bergman Ab 30.3. Ausstellung "Von Gärten Österreichische und Menschen. Gestaltete Nationalbibliothek, Natur, Kunst und Prunksaal Landschaftsarchitektur" 30.3.-12.9. Ausstellung "Beyond the Weltmuseum Future. Moderne japanische Kalligrafie" 30.3.-9.1.24 Ausstellung "Science Weltmuseum Fiction(s)" 31.3.-3.9. Ausstellungen "Adam mumok Pendleton. Blackness, White, and Light" und "Agnes Fuchs. Her Eyes were Green" 31.3. Konzert Johannes Oerding Gasometer 31.3. Premiere von "Jesus Raimund Theater Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber April-Mai Wienerliedfestival "wean verschiedene Locations hean" April-Oktober Ausstellung Theatermuseum "Kostümdefilee. Monika von Zallingers Zeichnungen 1985-2002" 2.4. Premiere "Il ritorno Wiener Staatsoper d'Ulisse in patria" von Claudio Monteverdi 2.4. Konzert Limp Bizkit Gasometer 4.4. Konzert Birdy Gasometer 5.4.-10.9. Ausstellung "Amazing. Leopold Museum The Würth Collection" 6.4.-14.1.24 Ausstellung "Über das Belvedere 21 Neue" 11.4. Premiere von "Kapitän Neue Oper Wien Nemos Bibliothek" von Johannes Kalitzke 12.4. Premiere der Wiener Kammeroper Opernperformance "SuperZero, Baby" 12./13.4. Konzert Fettes Brot Gasometer 12.-16.4. Porn Film Festival Schikaneder Vienna 2023 12.4.-14.5. Cirque du Soleil - Grand Chapiteau, Neu "Luzia" Marx 13.4. Premiere "Ich will kein Werk X Theater, ich will ein anderes Theater" Texte von Elfriede Jelinek 13.-16.4. Gastspiel "Bat Out Of Stadthalle, Halle F Hell - The Musical" 13.-29.4. Gastspiel Cirque du Neu Marx Soleil Programm "Luna" 15.4. Konzert Stadthalle, Halle D AnnenMayKantereit 15.4. Premiere "Rom. Julius Volkstheater Caesar / Coriolanus / Antonius und Cleopatra / Cymbeline / Titus Andronicus" nach William Shakespeare 17.4. Konzert Eros Ramazzotti Stadthalle, Halle D 20.4. Konzert Josh. Gasometer 20.4.-Jänner 24 Ausstellung "No Feeling Kunsthalle Wien is Final. The Skopje Museumsquartier Solidarity Collection" 21.4.-8.10. Ausstellung "Space Theseustempel, Mosque" Volksgarten (Weltmuseum) 22.4. Premiere "Drei Winter" Burgtheater von Tena Šivicic 25.4. Premiere "Moby Dick" Theater im Zentrum nach Herman Melville von Michael Schachermaier 27.4. Premiere des Balletts Wiener Staatsoper "Goldberg-Variationen" 27.4. Premiere "Glückliche Theater in der Tage/Herzliches Beileid" Josefstadt von Samuel Beckett/Georges Feydeau 27.4. Konzert Avril Lavigne Stadthalle, Halle D 27.4.-16.1.24 Ausstellung "Whatever Weltmuseum You Throw at the Sea... Zara Julius" 27.4.-25.6. Ausstellung "Anja Kunstforum Wien, tresor Manfredi: Atlas" 28.4. Verleihung "Amadeus Volkstheater Austrian Music Awards 2023" 28.4. Konzert Maneskin Stadthalle, Halle D 28.4. Premiere "Der Idiot" von Theater an der Wien im Mieczysław Weinberg MQ 28.4. Premiere "Die Redaktion" Volkstheater Bezirke von Calle Fuhr in Kooperation mit Dossier (UA) 28.-29.4. Festival "Gemischter Konzerthaus Satz" 28.4.-18.6. Ausstellungen "Vivian Secession Suter, Margaret Salmon, Karrabing Film Collective" 29.4. Premiere "Menschenfeind" Theater an der von Fabian Alder nach Gumpendorfer Straße Molière 30.4. Konzert Macklemore Stadthalle, Halle D 2.5. Premiere "Fest der Theater Drachengasse Feine" von YZMA Theaterkollektiv 4.-6.5. Filmfestival Slash 1/2 Filmcasino 4.-11.5. 17. "Ethnocineca" - Votiv Kino u.a. International Film Documentary Festival Vienna 2023 4.5.-24.9. Ausstellung "Grossstadt Wien Museum MUSA im Kleinformat. Die Wiener Ansichtskarte" 5.-15.5. Salam Orient Music & Art N.N. Festival 5.5.-3.9. Ausstellung "Elisabeth mumok Wild. Fantasiefabrik" 5.5.-14.10. Ausstellung Kunsthistorisches und "#Ganymedbridge" Naturhistorisches Museum 6.5. International Anime Gasometer Music Festival 7.5. Konzert Sabaton Stadthalle, Halle D 8.5. Fest der Freude 2023 Heldenplatz 9.5. Konzert Dieter Bohlen Stadthalle, Halle D 10.5.-1.11. Ausstellung "Yoshitomo Albertina modern Nara" 11.5.-1.10. Ausstellung "Laure Kunsthalle Wien Provost" Museumsquartier 12.5.-17.5. Wiener Festwochen (u.a. diverse Locations mit: "Lulu"; "Angela (a strange loop)"; "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead", "Pinocchio", "La Obra", "Song of the Shank") 12.5.-12.11. Ausstellung Kunsthistorisches Museum "Ansichtssache #27. Meister der Benda-Madon" 13.5. Premiere von "Die Wiener Volksoper lustigen Weiber von Windsor" von Otto Nicolai 13.5.-30.9. Ausstellung "Public Belvedere-Garten Matters" 16.5. Konzert Suzi Quatro & Stadthalle, Halle F Band 17.5. Konzert Pentatonix Stadthalle, Halle D 17.5.-17.6. "VISUAL 23" Europäisches Wien und österreichweit & Internationales Visuelles Theater Festival 18.5. Konzert Sam Smith Stadthalle, Halle D 18.5.-10.4.24 Ausstellung Weltmuseum "Spatzenkrieg. Maximilian Prüfer" 19.5. Konzert Feine Sahne Arena Open Air Fischfilet 21.5. Premiere "Dialogues des Wiener Staatsoper Carmèlites" von Francis Poulenc 22.5. Konzert Capital Bra Stadthalle, Halle D 22.-31.5. Festival "Wien im Theater am Spittelberg Rosenstolz - Landpartie" 23.5. Premiere "The very End Schauspielhaus Wien of it all and everything" von Tomas Schweigen und Ensemble 24.5. Konzert Herbert Stadthalle, Halle D Grönemeyer 25.5. Premiere "Konrad oder Renaissancetheater Das Kind aus der Konservenbüchse" nach Christine Nöstlinger von Yüksel Yolcu 25.5.-27.8. Ausstellung "Unfreezing Kunsthalle Wien the Scene. Preis der Karlsplatz Kunsthalle Wien 2022" 27.5. Premiere von "Lulu" von Theater an der Wien im Alban Berg MQ 29.5.-26.6. 40. Internationales Konzerthaus Musikfest 31.5. Konzert Pantera Gasometer 1.-6.6. 20. Filmfestival "Vienna diverse Kinos Shorts" 1.-23.6. "Wir.sind.Wien"-Festival verschiedene Locations 2023 1.-30.6. Festival "Foto Wien" diverse Locations 1.6.-10.9. Freiluftkino "Kino am Hauptbücherei Dach" 1.6.-30.9. Sommerbühne Spittelberg Theater am Spittelberg 2.6.-27.8. Ausstellung "Götter, Albertina Helden und Verräter. Das Historienbild um 1800" 3.6. Konzert Hans Zimmer Live Stadthalle, Halle D 3.6. Konzert Folkshilfe Arena Open Air 5.6. Premiere "Die stumme Wiener Kammeroper Serenade" von Erich Wolfgang Korngold 7.6.-17.9. Ausstellung "Georg Albertina Baselitz. 100 Zeichnungen" 8.6. Sommernachtskonzert der Schloss Schönbrunn, Wiener Philharmoniker Schlosspark 14.6. Konzert Bon Iver Arena Open Air 15.6.-4.9. Tschauner Bühne 2023 Tschauner Bühne 15.6.-17.9. Ausstellung Künstlerhaus "Human_Nature" ab 15.6. Ausstellung "Ein Österreichische Geschenk des Nils. Die Nationalbibliothek, Macht des Wassers im Papyrusmuseum alten Ägypten" 17.6. Premiere "Die Entführung Wiener Volksoper aus dem Serail" von Wolfgang Amadeus Mozart 20.6.-15.10. Ausstellung "In Love Kunsthistorisches Museum with Laura. Ein Geheimnis in Marmor" 21.6. Konzert Deichkind Stadthalle, Halle D 21.-27.6. Kinderliteraturfestival Odeon Wien 2023 23.-25.6. Donauinselfest Donauinsel 23.6.-1.10. Ausstellung "VALIE Albertina EXPORT" 27.6. Festival "Not Afraid" Donauinsel 29.6. Konzert Sportfreunde Arena Open Air Stiller 29.6. Premiere der Schloss Schönbrunn konzertanten Aufführung "Elisabeth" 29.6.-24.9. Ausstellung "Ofer Albertina Lellouche" 30.6.-21.7. "Kaleidoskop - Film & Karlsplatz Freiluft am Karlsplatz" 30.6.-3.9. Ausstellungen "Lazar Secession Lyutakov, Delaine Le Bas, Chen Chieh-Jen" 1./2.7. Konzert Pink Ernst-Happel-Stadion 1.-15.7. Jazz Fest Wien verschiedene Locations 1.7.-3.9. 33. Film Festival auf Rathausplatz dem Wiener Rathausplatz 2.7. Konzert Roland Kaiser Schloss Schönbrunn, Ehrenhof 6.7.-6.8. ImPulsTanz diverse Locations 8.7. Konzert Harry Styles Ernst-Happel-Stadion 10.7.-9.8. Sommer Rhapsodie im Gartenpalais Garten Liechtenstein 12.7. Konzert Deep Purple Stadthalle, Halle D 13.7. Konzert Alvaro Soler Gasometer 14.7. Konzert Red Hot Chili Ernst-Happel-Stadion Peppers 17.7. Konzert Sting Stadthalle, Halle D 18.7. Konzert Bruce Ernst-Happel-Stadion Springsteen 24.-29.7. Wiener Kabarettfestival Rathaus, Arkadenhof 2023 26./27.7. Konzert Rammstein Ernst-Happel-Stadion 27.-30.7. Popfest Karlsplatz 30.7.-30.8. Kurzfilmfestival Museum für Volkskunde, "dotdotdot" Garten 11.-28.8. Afrika-Tage Donauinsel 1.9.-1.4.24 Ausstellung "Diversity. Albertina modern Sex in Race and Gender" 5.-10.9. Konzert Helene Fischer Stadthalle, Halle D 7.-9.9. Musikfestival und verschiedene Locations Konferenz "Waves Vienna" 2023 7.-10.9. Kunstmesse Kursalon Hübner "viennacontemporary" 7.9.-18.2.24 Ausstellung "Belvedere Belvedere 21 Art Award" 8.9. Konzert Julian Le Play Arena Open Air 13.9. Konzert Louis Tomlinson Stadthalle, Halle D 13.-23.9. Musiktheatertage Wien N.N. 14./15.9. Konzert Max Raabe & Stadthalle, Halle F Palast Orchester 14.9.-7.1.24 Ausstellung Albertina "Michelangelo und die Folgen" 15.-17.9. Art Vienna - Schönbrunn, Orangerie International Art Fair 15.9.-12.11. Ausstellungen "SoiL Secession Thornton, Mai Ling, Mykola Ridnyi" 20.9. Konzert Blink 182 Stadthalle, Halle D 21.9.-1.10. Filmfestival Slash verschiedene Kinos 21.9.-Jänner 2024 Ausstellung "Denise Kunsthalle Wien Ferreira da Silva & Karlsplatz Arjuna Neuman" 21.9.-12.2.24 Ausstellung "Hollein Architekturzentrum Wien Calling. Architektonische Dialoge" 22.9.-1.10. Vienna Design Week verschiedene Locations 22.9.-28.1.24 Ausstellung "Louise Unteres Belvedere Bourgeois" 26.9.-14.1.24 Ausstellung "Raffael. Kunsthistorisches Museum Seide & Gold" 29.9.-21.1.24 Ausstellung "Joel Albertina Sternfeld. American Prospects" 29.9.-3.3.24 Ausstellung "Renate Belvedere 21 Bertlmann" 30.9. Konzert Die Prinzen Gasometer 30.9.-21.1.24 Ausstellungen mumok "Avantgarde and Liberation" und "Nie wieder. Immer wieder. Krieg" 1.-31.10. Festival "Wien im Theater am Spittelberg Rosenstolz" 5.10.-20.11. Ausstellung "Zwischen Architekturzentrum Wien Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende. Positionen unserer Generation" 6.-7.10. Vienna Metal Meeting Szene Wien & Arena 6.10.-25.2.24 Ausstellung "Max Leopold Museum Oppenheimer. Expressionist der ersten Stunde" 7.-15.10. Kunstmesse "Fair For Art Aula der Wissenschaften Vienna" 12.10.-14.1.24 Ausstellung "Robert Kunstforum Wien Motherwell - Malerei" 14.10. Konzert Bonnie Tyler Stadthalle, Halle F 18.10.-9.9.24 Ausstellung "Showbiz Theatermuseum Made in Vienna. Die Künstlerdynastie Marischka" 19.10.-31.10. 61. Viennale - Vienna diverse Kinos International Film Festival 20.10.-18.2.24 Ausstellung "Gabriele Leopold Museum Münter. Retrospektive" 21.10. Premiere ""Ophelia's Got Volkstheater Talent" von Florentina Holzinger (ÖEA) 25.10.-18.2.24 Ausstellung "Gottfried Albertina Helnwein. Zum 75. Geburtstag" 26.10.-14.1.24 Ausstellung "Benoit mumok Pieron" 29.10.-30.11. Wien Modern Konzerthaus 1.-30.11. 25. ViennaJazzFloor - verschiedene Jazzclubs Das Festival 1.11.-25.2.24 Ausstellung "Katharina Albertina Grosse" 2.11. Premiere von "Die Judith Neue Oper Wien von Shimoda" von Fabián Panisello 3.-30.11. Voice Mania 2023 diverse Locations 4.-19.11. 20. KlezMORE Festival verschiedene Locations Vienna 8.11.-12.11. Buchmesse "Buch Wien" Messe Wien 9.11.-4.2.24 Ausstellung "Lost Albertina modern Schiele" 9.11.-April 24 Ausstellung "Darker, Kunsthalle Wien Lighter, Puffy, Flat" Museumsquartier 10.-17.11. Vienna Art Week verschiedene Locations 11.-19.11. 35. Internationales diverse Kinos Kinderfilmfestival 17.11. Konzert Andrea Bocelli Stadthalle, Halle D 17.11.-12.5.24 Ausstellung Kunsthistorisches Museum "Ansichtssache #28. Peter Paul Rubens (Werkstatt), Philemon und Baucis" ab 24.11. Ausstellung "Bild macht Österreichische Politik: Yoichi Okamoto" Nationalbibliothek, Prunksaal 1.-22.12. Wintertainment Theater am Spittelberg 1.-23.12. "Wienerlied - und? - Der verschiedene Locations musikalische Adventkalender" 1.12.-28.1.24 Ausstellungen "Tishan Secession Hsu, Charlotte Prodger, Agency of Singular Investigations" 2.12. Konzert Seiler & Speer Stadthalle, Halle D 14.12. Konzert Sarah Connor Stadthalle, Halle D 15./16.12. Christmas In Vienna 2023 Konzerthaus