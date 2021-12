Weitere neue Ausstellungen

Im Februar startet die Wanderausstellung "Niederösterreich - 100 Jahre | Orte | Ereignisse", die in Schulen und öffentlichen Gebäuden gezeigt wird. Im März wird das Ausstellungsprojekt "Pop up Europe" präsentiert, das von 30 Jugendlichen aus ganz Europa gestaltet wurde. Im Mai wird "die lange und nicht immer einfache Beziehung zwischen Wien und Niederösterreich" in Form eines Themenrundgangs im Haus der Geschichte erzählt, das in der kommenden Saison seinen fünften Geburtstag feiert. Das Museum Niederösterreich begeht indes sein zwanzigstes Jahr in St. Pölten.

Im Haus der Natur lädt die Ausstellung "Wildnis Stadt" bis 12. Februar 2023 ein, die Flora und Fauna vor unserer eigenen Haustüre zu entdecken. Beim Diskussionsforum "Erlebte Natur" kommen Experten zu Themen des Artenschutzes zu Wort.