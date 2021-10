Retrospektive "Geistervölker"

All dies verbindet sich zu einem stringenten Fluss der Kritik, der auch den Kolonialismus und seine Folgen mit sich reißt, wenn am Boden eine überdimensionale Nervenzelle in Wahrheit eine Grafik der "Verzweiflungsökonomie" zeigt, die globale Schattenwirtschaft und Ausbeutung aus Drogenhandel und Waffengeschäften. Oder wenn eine konventionellere Collage Aufnahmen von Lasten tragenden Menschen in einen Ameisenbau mutiert. So wirkt "Geistervölker" auch weniger wie eine Retrospektive denn wie eine Großinstallation.