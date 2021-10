In der Ausstellung gehe es letztlich darum, mit viel Anschauungsmaterial zu "unterminieren, was da so geglaubt wird", so Richter. So würden aber auch heute noch potenzielle Geldgeber danach fragen, was es denn nun mit den ominösen Dino-Blutproben aus in Bernstein gefangenen Stechmücken auf sich hat. Man müsse eben immer wieder erklären, warum das unmöglich ist und der wildromantischen Vorstellung eines Zusammentreffens von Sauriern und Menschen eine Absage erteilt werden muss. Die bleibt dann also weiter dem Film und naturkundlichen Museen vorbehalten.