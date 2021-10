Rund 2.000 Quadratmeter stehen in einem ehemaligen Veranstaltungssaal und auf dem Balkon vorläufig für drei Jahre zur Bespielung zur Verfügung - "ich gehe aber davon aus, dass wir es länger machen werden", sagte König, der auch Standorte in London und Seoul betreibt. Wien habe ihn als Standort schon seit langem gereizt, da familiäre Wurzeln in Österreich lägen. "Vor 20 Jahren habe ich mich für meine Galerie zwischen Berlin und Wien entscheiden müssen." Damals wurde es Berlin. Nun zieht Wien nach. Doch weder hier noch dort agiere er als klassische Galerie, hob König im Gespräch mit der APA hervor. "Wir sind keine Kunsthandlung, und wir verkaufen nicht nur Kunst, sondern auch Ausstellungen oder Konzepte, wir sind im realen wie im virtuellen Raum genauso vertreten", sagte der Galerist, der wie zum Beweis zwischendurch immer wieder seinen Instagram-Account mit neuem Video-Material aus Wien fütterte. So starte etwa am Montag ein großes digitales Kunstprojekt für Porsche. "Wir sind Gott sei Dank ziemlich profitabel."

Auch auf der Art Basel hat man jüngst sehr gute Geschäfte gemacht. Dennoch sieht König die Zukunft anderswo. "Das Interesse geht immer mehr in Projekte wie dieses hier anstatt in Messen. Der Verkauf findet zunehmend anderswo statt." Deshalb könne er es sich leisten, mit der Bespielung von Kunsträumen einen Beitrag zum allgemeinen Ausstellungsgeschehen zu leisten und nicht unmittelbar davon profitieren zu müssen. Klar ist: In der Kategorie, in der König spielt, wird nicht der ebenfalls geplante Shop den großen Umsatz bringen.