Auf den Spuren von James Bond – zumindest durch die Linse einer Kamera: Bond-Filmfans in Wien bekommen nun die Möglichkeit, einen besonderen Blick hinter das Filmgeschehen zu werfen.

Die Wiener Leica-Galerie zeigt in einer exklusiven Schau Fotoaufnahmen von James Bond-Hauptdarsteller Daniel Craig, Produzent und Drehbuchaotur Michael G. Wilson und weiteren bekannten Namen aus dem Bond-Filmuniversum. Gemacht wurden die Bilder direkt am Set von "Keine Zeit Zu Sterben", dem 25. 007-Streifen, der mit 30. September in den Kinos anläuft.