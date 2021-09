20 Jahre Leopold Museum: Ausblicke und Herausforderungen

"Wann hab' ich eigentlich das letzte Mal geweint?" Mit dieser Frage wird man derzeit im Rahmen einer ungewöhnlichen Werbekampagne konfrontiert, die von der Kreativagentur Jung von Matt Donau für das Leopold Museum kreiert wurde. Direktor Hans-Peter Wipplinger ist derzeit eher zum Lachen als zum Weinen zumute. Denn die Kampagne ist Teil der 20-Jahres-Feiern des Museums, die in der kommenden Woche ihre Höhepunkte erreichen.

Hans-Peter Wipplinger Direktor bis 2025

Der 53-Jährige, zuvor Leiter der Kunsthalle Krems, steht nun sechs Jahre an der Spitze des Museums, dessen Träger nicht der Bund, sondern die Leopold Museum-Privatstiftung ist. Nach einer Vertragsverlängerung ist er nun bis 2025 bestellt. Von dem Zehn-Punkte-Programm, mit dem er angetreten sei, habe er neun Punkte in seiner ersten Amtsperiode umsetzen können, erzählt er. Das Budget konnte "in Ordnung gebracht werden", dank einer starken Steigerung der Besucherzahlen bis auf 520.000 im Jahr 2018 und einer Ausweitung der Sponsoren-Gelder von 150.000 auf 700.000 Euro. "Das gibt einen gewissen Spielraum und ermöglicht endlich auch Ankäufe", sagt Wipplinger, der zudem stolz darauf ist, dass sich das einst wegen offenen Restitutionsfragen schwierige Verhältnis zur Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) entspannt habe. Der frühere IKG-Vorsitzende Ariel Muzicant habe sogar zahlreiche Dauerleihgaben gestiftet.