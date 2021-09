Beim Bau des Museumsquartier Mut bewiesen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka verwies u.a. darauf, dass in Österreich nicht nur vieles geplant, sondern auch vieles verhindert worden sei. Deshalb gratuliere er den Architekten auch für ihren Pragmatismus und ihr Durchhalten bei Entwicklung und Bau des Museumsquartiers, in dem nur noch ein Bauwerk fehle: "Der Leseturm wartet noch auf seine Realisierung", auch wenn er dann wohl nicht mehr Leseturm heißen und einer anderen Bestimmung zugeführt werde. Die jüngste Adaption des einst zu Fall gebrachten Leuchtturm-Projekts des Areals findet sich im soeben erschienenen Jubiläumsband des Leopold Museums in ein Museumsquartier-Foto eingearbeitet. "Sie haben Konsequenz und geben nicht auf", spielte Ostermayer auf diesen neuen Anlauf an.