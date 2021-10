Im MAK-Showroom kommt die Wiener Werkstätte groß raus

Die Wiener Werkstätte habe viel Einfluss auf seine Arbeit und auf sein Verständnis von Design gehabt, erzählte Anastassiades am Dienstag in einem Pressegespräch. Es ist kein Zufall, dass er im Zentrum einer der beiden Präsentationsflächen den aufgeklappten Werkzeugkoffer mit allerlei Gerätschaften aus der Tischlerei der Werkstätte positioniert hat. Dieser repräsentierte "das Herz der Wiener Werkstätte" - nämlich die Verbindung von Kunst und Handwerk in höchster Qualität.

Die übrigen ausgewählten Vitrinen, Sitzmöbel, Tischchen und Kommoden - sie stammen teils aus dem MAK-Bestand, teils aus der Sammlung von Ernst Ploil - präsentiert der Kurator teils auf ungewöhnliche Art und nicht ohne leisen Humor. Ein Küchensessel von Hoffmann für das Sanatorium Purkersdorf (1904/5) steht auf Stelzen, ein anderer Stuhl auf goldenen Kugeln, als könnte man damit durch den Raum rollen. Eine weiß-graue Garderobenfront (1906) liegt wie eine umgefallene Filmkulisse am Boden. An die Rückseiten einer Vitrine und eines Bibliotheksschranks hat Anastassiades Spiegel angebracht. In einen davon schaut ein Schaufenstertorso, dem ein Damenkleid für eine Redoute (1910) - ebenfalls ein Entwurf Hoffmanns - übergestülpt wurde. Ins Innere eines Hoffmann-Bartischchens (1909) hat der Designer wiederum drei Exemplare seiner für Lobmeyr entworfenen "Flint"-Whiskeygläser gestellt.