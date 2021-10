Beeindruckendes Skelett im NHM

Aus der Schweiz bekam man 2018 viele Gesteinspakete, in denen sich die Überbleibsel der beiden Tiere befanden. "Am Anfang war es durchaus nicht absehbar, ob wir das Skelett so schön aufbauen können", erklärte der Leiter der Geologisch-Paläontologischen Abteilung am NHM, Mathias Harzhauser, im Gespräch mit der APA. Das Gros der nun bald öffentlich zugänglichen Gebeine stammt von einem Tier, nur acht Knochen borgte man sich vom zweiten einstigen Pflanzenfresser aus. Immerhin 39 Prozent der Überreste waren allerdings zum Beispiel derart verformt, dass man sie nicht ins neu präparierte Skelett einfügen konnte oder sie fehlten gänzlich. Sie wurden daher mit 3D-Drucktechnologie gezielt hergestellt und dann so bemalt, dass sie von den echten Knochen kaum zu unterscheiden sind. In der Ausstellung wird jedoch auf einem Panel gezeigt, welche Überreste authentisch sind und welche aus dem 21. Jahrhundert stammen.