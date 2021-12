Vor allem aber wird Wirtschafts-, Sozial- und Alltagsgeschichte mit den Fotos dokumentiert. Man trifft auf Straßenszenen der früheren jüdischen Gemeinden und Kroatinnen in Tracht, man begegnet Zuckerrübenernte und Braunkohlentagbau, Sautanz und Weinverkostung, Schweinehüten und Tabakernte, Hochzeitsbräuche und Federnschleißen. Und immer wieder stößt man auf schöne Impressionen von Rudolf Herbert Berger, der die Schönheit der Landschaft in stimmungsvollen Bildern festgehalten hat. "Für mich ist er eine echte Entdeckung, ich kannte ihn gar nicht", so WestLicht-Gründer Peter Coeln. Die Bemühungen, diese schöne Landschaft auch touristisch zu vermarkten, finden sich in der Ausstellung in einigen alten Fremdenverkehrsprospekten, für die junge Burgenländerinnen einladend posierten - auf dem Cover einer Volksmusik-Langspielplatte sogar mit unter der Bluse blitzendem blanken Busen.

Zu der Ausstellung sind gleich zwei Begleitbücher erschienen: "Das Burgenland. Reisen durch Zeit und Land", herausgegeben von Tanja Stacherl und Christoph Langecker im Brandstätter Verlag, und "Hundert. Fotografien aus der Sammlung des Burgenländischen Landesarchivs", herausgegeben von Herbert Brettl, Evelyn Fertl und Ute Leonhardt als Sonderband der Reihe "Burgenländische Forschungen".