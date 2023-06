5 Gaming-Events im Jahr 2023, die Sie nicht verpassen dürfen

Game Dev Days Graz 2023

In Graz geht es in Sachen Gaming-Entwicklung genauso weiter, wie es in Wien aufgehört hat. Auch hier haben Sie die Möglichkeit mehr über die aktuellen Trends in der Gameentwicklung zu erfahren und herauszufinden, auf welche grafischen Schmankerl man sich in Zukunft noch so freuen darf.

Die Game Dev Days in Graz gehören aufgrund ihrer großen Bühne und der engen Community ebenfalls zu den beliebtesten Events in diesem Bereich in Österreich und lohnen sich ideal, um sicherzustellen, dass man weiß, wie die Entwicklung der Games in der Zukunft aussieht und was man machen kann, um mehr darüber zu erfahren.