Die besten Musikfestivals in Wien

Welche Festivals erwarten Musikfans in Wien?

Bei Konzerten kann das Online-Erlebnis allerdings nicht mit der Live-Version mithalten. Zum Glück ist Wien nicht umsonst als „Stadt der Musik“ bekannt. Ganzjährig können Musikinteressierte Festivals, die zahlreiche Genres würdigen, besuchen.

Dabei lässt sich kaum sagen, welches davon besonders sehenswert ist. Alle Angebote bestechen mit ihrer außergewöhnlichen Atmosphäre und musikalischen Highlights. Allerdings solltest Du bedenken, dass sie verschiedene Zielgruppen ansprechen. Damit Du Dich als begeisterter Techno-Fan nicht auf ein Mittelalterfestival verirrst, geben wir Dir ein paar Tipps zu den bekanntesten Musikfestivals der Stadt.

1. Resonanzen Festival

Alljährlich widmet sich Wien neun Tage der Musik aus längst vergangenen Zeiten. Klänge aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem Barock schallen im Januar durch die Straßen. Musikinteressierte können Lauten, Cembalos und Blockflöten lauschen und sich so in die Musikwelt des alten Europas hineinversetzen. Das Resonanzen Festival findet seit über 30 Jahren statt. Es zieht Ensembles und Spitzenorchester aus der ganzen Welt an.

TIPP: Musikalisch möchtest Du nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern doch lieber den neusten Techno-Beats lauschen? Für Fans des Electro-Clubbings finden sich in der Österreichischen Hauptstadt zahlreiche Kultclubs.

2. Wiener Festspiele

Von Mai bis Juni entdeckst Du bei den Wiener Festwochen Klassiker und Neues aus der Österreichischen Kunst und Kultur. Das Festival begeistert Kulturinteressierte bereits seit den 1950er-Jahren. Lokale und internationale Künstler, Musiker und Tänzer stellen hier ihr Können zur Schau.

Auch Live-Theaterperformances können bewundert werden. Wer sich selbst kreativ beteiligen möchte, wählt zwischen verschiedenen Workshops. Das Festival spricht Zuhörer, Newcomer und bekannte Künstler gleichermaßen an. Das größte Kulturfestival des Landes begrenzt sich übrigens nicht auf ein paar wenige Bühnen. Es erstreckt sich in ganz Wien, sodass Touristen während des Besuchs gleichzeitig die Stadt kennenlernen können.

3. Internationales Jugendmusikfestival

Du möchtest besonders jungen Künstlern Dein Ohr leihen? Jedes Jahr im Juli treffen sich junge Chorsänger und -Sängerinnen für sechs Tage im Wiener Konzerthaus und in anderen Veranstaltungsorten. Aus über 1.000 Kehlen erschallen klassische und neue Lieder. In mehreren freundschaftlichen Wettbewerben wird ermittelt, wer mit einem besonderen Talent gesegnet ist.

4. Donauinselfest

Dir steht der Sinn nach einem Festival, das jedes Jahr zahlreiche Besucher anlockt? Wie wäre es mit Europa größtem freien Open-Air-Festival? Auf der Donauinsel wird zwei Tage lang eine ausgelassene Party gefeiert, bei der für vielseitige musikalische Unterhaltung gesorgt ist. Auf den Bühnen tummelt sich die Creme de la Creme der österreichischen Popkultur. Kostenlose Shows begeistern Besucher aller Altersklassen mit modernen Sounds oder traditioneller Volksmusik.

5. Wiener Jazz Festival

Die Sommerzeit ist in Wien Festivalzeit. Daher verwundert es nicht, dass auch das Jazz Festival zwischen Juni und Juli stattfindet. An verschiedenen Orten in der Stadt erlebst Du Konzerte internationaler Jazz-Stars. Auch lokale Größen geben ihre Sounds zum Besten.

6. Wien Modern Festival

Auch in der kühlen Jahreszeit kommen Festivalfans in Wien auf ihre Kosten. Wien Modern findet als Festival für zeitgenössische Musik zwischen Oktober und November statt. Internationale Künstler verzaubern das Publikum mit ihren neusten Werken. Neben den musikalischen Höhepunkten können Tanzperformances, bildende Kunst sowie Filmkreationen bestaunt werden.