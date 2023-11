Virtuelle Horizonte: Wie Technologie die Landschaft der Unterhaltung neu gestaltet

Aufstieg der Digitalen & interaktiven Medien

Die digitale Revolution hat tiefgreifende Veränderungen in unserer Medienlandschaft und in der Art, wie wir interagieren, mit sich gebracht. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und anderen vernetzten Geräten hat digitale Medien wie Musik, Filme, Bücher aber natürlich auch Spiele revolutioniert. Streaming-Dienste wie Netflix oder Spotify bieten Nutzern die Freiheit, Inhalte jederzeit an jedem Ort zu genießen. In dieser dynamischen Ära haben interaktive Medien wie Videospiele eine neue Dimension der Immersion geschaffen, in der Spieler in virtuelle Welten eintauchen, um aktive Entscheidungen treffen zu können. Dieser Wandel spiegelt sich auch in den sozialen Gewohnheiten wider. Etwa ein Drittel der westlichen Bevölkerung betrachtet Online-Erlebnisse als sinnvolle Alternative zu persönlichen Erfahrungen, bei jüngeren Generationen wie den Gen Zs oder Millennials sind es sogar die Hälfte​​.

TV-Shows und Filme bieten zwar eigene immersiven Qualitäten, werden aber zunehmend in sozialen Medien und Spielen integriert. Videospiele sowie nutzergenerierte Inhalte (UGC) liefern ein vielfältiges Erlebnis, das von Wettbewerb und Zusammenarbeit über große Abenteuer bis hin zu Musik oder Einkaufsmöglichkeiten reicht, und fördern sowohl Interaktion als auch Vernetzung​​.