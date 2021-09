Die 38. Ausgabe des Wiener Donauinselfests - und die zweite im Coronamodus mit strengen Zutrittskontrollen und Besucherlimits - ist Sonntagnacht ohne gröbere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Die Auslastung betrug rund 80 Prozent, teilten die Veranstalter mit. Sprich: Von den 42.000 Menschen, die im Vorfeld ein Gratis-Ticket gewonnen hatten, kamen immerhin knapp 34.000 auch tatsächlich an einem der drei Partytage auf die Insel.

Beste Besuchstage am Donauinselfest

Am besten waren der Freitag und der Sonntag besucht, hieß es in einer Aussendung. An diesen Abenden sei der Bereich der Festbühne - hier waren täglich 7.000 Fans zugelassen - nahezu voll ausgelastet. Am Freitag traten hier u.a. Avec und Kruder & Dorfmeister, am Samstag eine Reihe von Austropoppern mit Orchesterbegleitung und am Sonntag Seiler & Speer auf.