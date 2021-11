Eine Spirituose, die unser Herz vor Jahren erobert hat und immer noch gefangen hält, ist Gin. Einerseits, weil er so vielseitig einsetzbar ist - man denke nur an Gin Tonic, Negroni, oder Martini. Andererseits geht der Trend im Getränke-Bereich immer mehr in Richtung regionale und außergewöhnliche Kreationen. Und mit Gin ist es so: Je nachdem, welche Gewürze dem Basis-Alkohol zugesetzt werden, erhält der Wacholderschnaps seinen ganz eigenen Geschmack.