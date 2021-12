Dampha Kitchen

Afro-Fusion Cuisine vom Feinsten wartet in der neuen Dampha Kitchen. Gründer Khalifa Dampha kommt ursprünglich aus Gambia, ist in Spanien aufgewachsen und lebt nun in Wien. "Gambia meets Spain" lautet hier also das Motto in der Küche, mit spannenden Kreationen wie Empanadas mit Rind, Peanut Butter Chicken, Coconut Milk Shrimps und kreativen Tapas.

Linke Wienzeile 42, 1060 Wien

01 9741152