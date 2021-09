Viet Soup Restaurant

Im 15. Wiener Gemeindebezirk befindet sich das vietnamesische Lokal, das mit seiner Einrichtung an das alte Heimatland erinnern soll. Ein vietnamesischer Kegelhut und eine Landeskarte hängen an der Wand. Hier werden die klassischen Phos entweder mit Rindfleisch, Hühnerfleisch oder in der vegetarischen Variante serviert. Auch VeganerInnen kommen hier auf ihre Kosten. Sowohl die Qualität der Speisen als auch die Preise stehen im Einklang.

Märzstraße 108, 1150 Wien