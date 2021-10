Weiter geht es am Samstag mit namhaften Acts wie Lagwagon, Stick To Your Guns, Any Given Day, Please Madame, Monokay und The Score.

Das lautstarke Finale der Red-Bull-Stage bestreiten am Sonntag die heimische Kultband Minisex sowie die Horror-Rock-Institution Bloodsucking Zombies From Outer Space. Schwungvoll wird es auch mit Skolka, Last Band Standing, Aexattack sowie Autumn Bride.

Gerockt wird in Nickelsdorf im kommenden Sommer von 9. bis 12. Juni, freuen kann man sich auf große Main-Acts wie die Foo Fighters, Muse, Kraftklub, The Pretty Reckless, Billy Talent oder Deichkind. Im September 2021 wurde bei der eintägigen Version "Nova Rock Encore" in Wiener Neustadt gefeiert, unter anderem mit der italienischen ECS-Sieger-Band Måneskin.