Poesie kann so viele Facetten und Gesichter haben, auch auf der Leinwand: An vier Tagen werden in Wien beim Art Visuals & Poetry Film Festival 2021 insgesamt 66 Poetry Filme präsentiert, die Einblicke in die Diversität des Poesiefilms weltweit bieten. Nachdem das Festival in der Vergangenheit seine Station im Metro Kino hatte, findet es heuer erstmals im Wiener Künstlerhaus statt.

2013 von Sigrun Höllrigl gegründet, ist das Art Visuals & Poetry Film Festival mittlerweile zum zweitgrößten Poesiefilm Festival weltweit angewachsen. Nach einer coronabedingten Zwangspause im Vorjahr geht es heuer endlich wieder an den Start. "Poesiefilme sind ein Kompass für unsere Existenz und in der Erfahrung der Krise besonders wertvoll. Es wird ein Festival sein, das aus der Erfahrung der Pandemie geboren wird," so Höllrigl zur diesjährigen Ausgabe.