Die Community sagt Danke

In seinem 17-jährigen Bestehen hat der Club eine eingeschworene Community von NachtschwärmerInnen um sich geschart. Diese beklagen nun das Ende der Ära in den Kommentaren: “Danke für meine wunderbaren 20ies die ohne das Gönner niemals so glorreich gewesen wären”, schreibt eine Userin. “Hat mir sehr gefallen. Schade, die Entgönnung!”, ergänzt ein anderer.